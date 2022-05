Pronto soccorso, ecco i nuovi codici: convegno formativo all’Auditorium

Appuntamento promosso da Usl Umbria 2

L’introduzione del quinto livello previsto dalle Linee di indirizzo nazionali, al posto dei tradizionali quattro codici colore, che consente un inquadramento più puntuale delle condizioni cliniche del paziente durante l’accesso in Pronto Soccorso e del conseguente intervento da porre in essere, sarà al centro di un importante evento formativo promosso dall’Azienda Usl Umbria 2 in programma all’auditorium San Domenico di Foligno il prossimo venerdì 20 maggio.

Il nuovo sistema

Il nuovo sistema di triage, con il nuovo codice 3, indicato nella tabella con il colore azzurro, di “urgenza differibile”, che prevede un intervento entro 60 minuti, terrà conto non solo del livello di criticità di chi arriva in Pronto Soccorso, ma anche della complessità clinico-organizzativa e dell’impegno assistenziale necessario per attivare il percorso, in modo da ottimizzare il flusso dei pazienti e migliorare l’esperienza di presa in carico.