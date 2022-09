Progetto Umbertide Cardioprotetta, 20 posti per formare cittadini all'uso del defibrillatore - Tuttoggi

Il corso è promosso e finanziato da Comune e Croce Rossa, ecco come partecipare

Sono nuovamente aperte le iscrizioni per ricevere l’abilitazione all’esecuzione delle manovre salvavita e per l’uso del defibrillatore Blsd (Basic Life Support and Defibrillation).

Il corso è promosso e finanziato dal Comune di Umbertide in collaborazione con la Croce Rossa Italiana-Comitato di Città di Castello e ha come fine quello della divulgazione delle manovre salvavita nell’ambito del progetto Umbertide Cardioprotetta, iniziato nel 2018. L’obiettivo è quello ovviamente di acquisire conoscenze e abilità all’esecuzione di una serie di operazioni di supporto delle funzioni vitali mediante l’uso del defibrillatore (DAE).