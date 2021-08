Progetto di sostegno per alunni disabili e per le famiglie

Dopo la chiusura dell’anno scolastico che si è concluso, tra grandi difficoltà, l’assessore all’istruzione, Paola De Bonis, ha lavorato per far fronte alle esigenze delle famiglie con ragazzi disabili attivando un intervento a sostegno, anche nel periodo extrascolastico, per gli alunni disabili e le loro famiglie.

Progetto per il recupero

Proprio per avviare un recupero di quanto perso in questi mesi sotto l’aspetto della socialità e dello sviluppo individuale, è partito un progetto rivolto a quei ragazzi che già a scuola hanno il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale.

Continuità educativa

Il progetto garantirà la continuità educativa con gli operatori attivi in ambito scolastico e consentirà ai ragazzi di riappropriarsi, seguendo tempi e modi propri, di una normalità troppo a lungo limitata.