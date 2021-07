Asili nido, più posti grazie alle convenzioni con i privati

Solo una ventina i bambini che, così, rimarrebbero senza posto

E’ stata aumentata l’offerta di posti disponibili negli asili nido, su indicazione dell’assessore all’istruzione, Paola De Bonis, per le famiglie residenti nel territorio comunale. In questa ottica è stata pubblicato un avviso volto ad acquisire dai nidi privati la messa a disposizione di posti da riservare a bambine e bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, inseriti nella lista di attesa della graduatoria comunale per l’anno educativo 2021/2022. Il personale dei servizi scolastici proprio in questi giorni sta contattando le famiglie per spiegare l’iniziativa e raccogliere le eventuali adesioni.

La scelta delle famiglie

Le famiglie dei bambini in lista d’attesa potranno scegliere se continuare ad attendere un posto al nido comunale oppure accettare uno dei posti in convenzione accedendo quindi al servizio sin da settembre. Nell’eventualità in cui la famiglia decidesse di cogliere questa opportunità pagherà direttamente al nido privato una retta di importo corrispondente alla tariffa mensile che viene applicata ai nidi d’infanzia comunali (tariffe deliberate dall’Amministrazione, nel rispetto della tabella Isee).

L’integrazione del Comune

Il Comune di Foligno integrerà direttamente al nido privato l’importo rimanente per completate la retta. Il servizio sarà corrispondente a quello dei nidi comunali. Saranno inoltre riconosciute alle famiglie anche le riduzioni previste dal regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia.

I numeri degli asili nido

I numeri usciti dalle convenzioni hanno reso possibile questo scenario: 173 i bambini iscritti, di cui 64 sarebbero rimasti fuori ma 44 troveranno posto grazie ai nidi. Fuori ne resteranno dunque una ventina.