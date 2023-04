Progetto Scuole sicure a Marsciano, campagna contro le droghe | Installate telecamere - Tuttoggi.info

L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni di spaccio proprio in quelle aree maggiormente frequentate dagli studenti.

Nell’ambito del progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, è stata realizzata una campagna informativa per il contrasto al consumo di stupefacenti e installate telecamere di videosorveglianza nei pressi del polo scolastico

Il Comune di Marsciano è uno dei sette Comuni umbri che ha beneficiato del contributo del Ministero dell’Interno destinato all’annualità 2022/2023 per il progetto “Scuole sicure” finalizzato allo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Nell’ambito del progetto il Comune di Marsciano ha promosso, insieme alla Caserma dei Carabinieri e all’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta, una campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti degli indirizzi scolastici superiori dell’Istituto nell’ambito della quale si è svolto nei giorni scorsi un incontro a scuola tenuto dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. Si è trattato di un momento importante di confronto che ha permesso agli studenti di approfondire la pericolosità degli effetti di carattere socio sanitario dovuti all’uso delle sostanze oltre alle conseguenze di ordine penale legate alle attività di spaccio.

Come spiegano il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni e il consigliere con delega alla sicurezza, Giorgio Montagnoli, “sempre nell’ambito del progetto Scuole sicure il Comune ha provveduto anche alla installazione nei pressi del polo scolastico di istruzione secondaria di due telecamere, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di spaccio proprio in quelle aree maggiormente frequentate dagli studenti. Inoltre, altre telecamere, già presenti nell’area della scuola primaria IV Novembre, saranno presto inserite nella rete di videosorveglianza già attiva e in corso di ampliamento, per ora, su tutto il capoluogo e appena possibile anche in altre aree del territorio”.

“Prosegue in modo serrato – spiega il sindaco Francesca Mele – il potenziamento della capacità di controllo del territorio. Attività che stiamo portando avanti in sinergia con le Forze dell’Ordine, il cui ruolo è determinante nel contrastare i fenomeni di spaccio e criminalità, come dimostra anche la recente operazione condotta dai Carabinieri di Marsciano, ai quali rivolgo il ringraziamento di tutta la comunità, che ha portato nei giorni scorsi all’arresto di uno spacciatore. L’amministrazione è estremamente determinata a sfruttare ogni risorsa possibile per garantire a tutta la popolazione un migliore livello di sicurezza. Le operazioni messe in campo, dalla videosorveglianza al controllo di vicinato, passando per la convenzione con l’associazione Carabinieri, stanno dando risultati incoraggianti, ad indicare che la strada è quella giusta”.