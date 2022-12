Al via progetto 'San Giustino Cardioprotetta', corsi gratuiti per abilitazione a uso defibrillatore - Tuttoggi

“Dai dati nazionali emerge come ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini, giovani e adulti, muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri -. La tempestività dell’intervento in molte occasioni risulta essere determinante per salvare una vita. In alcuni casi l’intervento dei mezzi di soccorso può non arrivare nei tempi utili, per questo è fondamentale conoscere le azioni da svolgere nel caso ci si trovi in presenza di una vittima di arresto cardiaco e attivare nel minor tempo possibile la Catena della Sopravvivenza per riuscire a salvarle la vita”.

L’azione svolta dall’Amministrazione mira anche a garantire una maggiore sicurezza attraverso mappatura e controllo dei defibrillatori nel territorio. “Nel nostro territorio – continua l’assessore – sono presenti dei DAE (Defibrillatori Automatici Esterno) messi a disposizione grazie ad associazioni e concittadini. Questi dispositivi salva-vita sono dislocati nei punti più sensibili di aggregazione sociale come Piazza del Municipio nel capoluogo, Piazza Ferrer a Lama, Via Sant’Andrea a Selci, nei plessi scolastici e impianti sportivi. L’obiettivo è renderli ancora più capillari con più installazioni ma anche far sì che questi dispositivi possano essere raggiunti da tutti in caso di occorrenza e rendere più persone possibile in grado di poterli utilizzare grazie ai corsi di formazione specifici gratuiti”.

Con la collaborazione del Centro Formazione IRC e Croce Bianca, il Comune mette a disposizione di cittadini e associazioni corsi gratuiti BLSD dalla durata di 5 ore con sessioni pratiche e teoriche finalizzate al rilascio di un attestato di abilitazione alla defibrillazione precoce valido a livello nazionale. I corsi, che si svolgeranno a cadenza mensile, sono aperti a tutti i cittadini con età superiore ai 18 anni e possono ospitare 13 iscritti per volta. Per informazioni e adesione ai corsi che si svolgeranno l’ultimo sabato di ogni mese è possibile contattare Croce Bianca, presso i canali social Facebook e Instagram, telefonicamente al numero 075 8520049 o via mail all’indirizzo centroformazionecdc@libero.it.