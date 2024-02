Progetto giovani Neet, a Terni un bando per chi vuol fare impresa - Tuttoggi.info

Il progetto Neet in Zone Ten è stato finanziato dalla Regione Umbria e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fondo Nazionale politiche giovanili 2022 intesa n. 77/CU 2022.

Un bando per valorizzare idee innovative d’impresa, rivolto a giovani Neet, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Terni.

“Il bando – spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Terni, Marco Schenardi – è una delle azioni in programma nell’ambito del progetto Neet in Zone 10, che abbiamo presentato nelle scorse settimane e che sta andando avanti con i vari servizi programmati: uno sportello di consulenza presso lo spazio di coworking Bloom, le selezioni per i tirocinanti nelle aziende, un’ulteriore selezione rivolta ai ragazzi che, essendo attualmente senza lavoro, vogliono provare a metter su una piccola impresa e hanno bisogno di consigli pratici e di un confronto con esperti”.

Partecipando al bando, che scade il prossimo 29 febbraio, è possibile essere ammessi a un programma formativo full-immersion, completamente gratuito, per l’avvio e il consolidamento di Start-up, ovvero di imprese innovative, attraverso la partecipazione a laboratori d’impresa.

Il bando

Al bando, che è rivolto ai giovani di Terni e dei Comuni della Zona Sociale 10 (Acquasparta, San Gemini, Stroncone, Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino), possono partecipare persone singole con età compresa tra 14-35 anni e team informali costituiti a maggioranza da Neet.

Ai selezionati saranno offerte oltre 20 ore di consulenza presso lo spazio di coworking Bloom (via Luigi Galvani 11b) e/o da remoto.

“Il corso sarà utile per definire un modello di business efficace”

“Il corso – spiegano gli organizzatori della società Ethic, incaricata dal Comune di Terni per la gestione del progetto – sarà utile per definire un modello di business efficace, sviluppare competenze imprenditoriali e consolidare la propria rete lavorativa, attivando dinamiche di confronto con startup, imprese e consulenti”.

La prima fase sarà effettuata tramite masterclass online, poi si passerà al vero e proprio accompagnamento nell’elaborazione e nella presentazione della proposta di business, per un totale di 10 ore.

I tre migliori progetti si aggiudicheranno l’accesso alla seconda fase. Durante questa seconda fase i partecipanti avranno l’opportunità di fruire di: un’ora di assessment del progetto d’impresa, per l’identificazione e l’analisi dei bisogni contingenti; 10 ore di consulenza specialistica il cui focus verrà definito in base alle specifiche esigenze emerse nel corso degli incontri di assessment, in una o più delle seguenti aree di consulenza (sviluppo business model, giuridico-legale, amministrazione e finanza, comunicazione e marketing, gestione del team).

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form di iscrizione (contenuto anche all’interno del bando) entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 29 febbraio 2024. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro lunedì 4 marzo 2024 via email.

Il progetto Neet in Zone Ten è stato finanziato dalla Regione Umbria e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fondo Nazionale politiche giovanili 2022 intesa n. 77/CU 2022.