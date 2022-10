Progetto Erasmus all'ITT Allievi-Sangallo, a Terni una rappresentanza turca da Tokat- Zile Fen Lisesi - Tuttoggi

A Terni una rappresentanza turca proveniente da Tokat- Zile Fen Lisesi: proseguono le esperienze Erasmus all'ITT Allievi-Sangallo.

In questi giorni, una rappresentanza turca proveniente da Tokat- Zile Fen Lisesi è impegnata, all’ITT Allievi-Sangallo di Terni, in un progetto Erasmus che fa seguito al progetto eTwinning “DigiTale of Life”, avviato due anni fa in collaborazione con gli studenti di due classi quarte.

I ragazzi coinvolti saranno protagonisti di attività collaborative utilizzando molteplici tipi di app e programmi per la creazione di prodotti digitali, secondo quanto indicato nel Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, proposto dall’Unione Europea.