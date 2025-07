Progetto E-3TH, la svolta digitale per gli enti del terzo settore: Ad Amelia il corso sull’intelligenza artificiale - Tuttoggi.info

AMELIA – Nuovo appuntamento per E-3TH, il progetto innovativo che punta a colmare il divario digitale nel mondo del non profit attraverso la formazione gratuita di volontari, dipendenti e dirigenti che lavorano negli enti del terzo settore.

Mercoledì 23 luglio, nella sede di Amelia del Cesvol, parte il corso di formazione su Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione di base, rivolto ai volontari di tutti gli enti del terzo settore.

Le lezioni si terranno nei giorni 23, 24, 30 e 31 luglio, 6 e 7 agosto, dale 9 e 30 alle 13.

Il corso riprenderà a settembre con altri appuntamenti.

Informazioni e iscrizioni: 0744 982280; amelia@cesvolumbria.org

E3-TH è un progetto promosso da Enfap Marche in partnership con Ancescao Aps, Cesvol Umbria, Csv Marche Ets, Terni Digital Aps, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

www.e3th.it

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it