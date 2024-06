Progetto di sviluppo per l'area sud-ovest orvietana, la Cgil incontra tre dei quattro candidati sindaci - Tuttoggi.info

“Come Cgil abbiamo chiesto che la futura amministrazione introduca un nuovo sistema di relazioni con le parti sociali"

“La Cgil di Terni, dopo aver presentato pubblicamente, il 3 maggio scorso, il proprio progetto di sviluppo per l’area sud-ovest orvietana, ha chiesto ufficialmente un incontro ai quattro candidati alla carica di sindaco di Orvieto, per confrontarsi sui contenuti della proposta stessa: soltanto tre hanno risposto all’invito”.

A dichiararlo, in una nota, la Cgil di Terni.

“Stefano Biagioli, Roberta Palazzetti e Giordano Conticelli hanno sentito la necessità di confrontarsi con le proposte di un’organizzazione come la nostra, che, pur rivendicando la propria autonomia, non è estranea agli sviluppi politici e amministrativi di questa comunità. Con rammarico dobbiamo evidenziare l’indifferenza della candidata Roberta Tardani, che non ha risposto alla nostra richiesta, disconoscendo così la capacità di analisi e di proposta di un’organizzazione che può sicuramente dare un contributo all’interesse generale della comunità”.

“Gli incontri sono stati caratterizzati da un buon livello di confronto sui temi della proposta sindacale e sui programmi dei candidati“

“Gli incontri – riferisce il sindacato – sono stati caratterizzati da un buon livello di confronto sui temi della proposta sindacale e sui programmi dei candidati. Apprezzabili le dichiarazioni di quest’ultimi, che hanno riconosciuto il lavoro svolto dalla Cgil, condividendo molte delle proposte avanzate e dando disponibilità a lavorare insieme”.

“Come Cgil – conclude il sindacato – abbiamo chiesto che la futura amministrazione introduca un nuovo sistema di relazioni con le parti sociali, perché i grandi cambiamenti in corso e le sfide future impongono un processo di partecipazione largo che coinvolga i cittadini e le strutture che li rappresentano”.