Progetto di sviluppo Etruria-Tuscia, Viterbo e Orvieto firmano accordo

share

Nei giorni scorsi, nella sala Rossa di Palazzo dei Priori sede del Comune di Viterbo, i Sindaci Giovanni Maria Arena(Viterbo) e Giuseppe Germani (Orvieto) hanno firmato insieme a Mauro Belli, referente per Progetto sviluppo Etruria-Tuscia l’Accordo che stabilisce la reciproca promozione tra le due importanti città.

“Viterbo e Orvieto sono da sempre due città complementari, con numerose caratteristiche comuni – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena – sia per quanto riguarda aspetti legati al territorio, alla religione, alla storia e alla cultura, al turismo, all’enogastronomia e all’artigianato. Tante similitudini e affinità che già da anni hanno dato vita a numerose sinergie e scambi, culturali, commerciali e imprenditoriali. Tra questi ricordo il protocollo di intesa siglato nel 2016 nell’ambito del distretto turistico dell’Etruria meridionale.

L’accordo sottoscritto venerdì scorso – spiega ancora il sindaco di Viterbo – è un patto di intenti tra due importanti città, e vede come fulcro della programmazione di sviluppo territoriale, oltre a Viterbo e Orvieto, le imprese dei due territori, tour operator, operatori turistici, artigiani, commercianti, e le loro associazioni di categoria e culturali. È nostro intento coinvolgere anche le università della Tuscia e di Perugia. Non solo. Vorremmo coinvolgere, tramite convenzioni, altre città etrusche e luoghi importanti dal punto di vista turistico, come ad esempio Chiusi, Bolsena, Civitavecchia, Civita di Bagnoregio.

Viterbo sta puntando molto sul settore turistico. Un settore che si sta rafforzando e consolidando, che vede un crescente numero di presenze non soltanto in occasione di manifestazioni o festività. Stiamo lavorando per incrementare ulteriormente questo comparto. E l’accordo sottoscritto con il Comune di Orvieto va proprio in questa direzione”.

“La firma dell’accordo – afferma da parte sua il Sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani – è un ulteriore passo in avanti rispetto a quello siglato in precedenza e delle esperienze comuni che sono state portate avanti in questi anni, ad esempio nel campo della promozione internazionale legata al patrimonio storico e artistico nel nome della comune matrice etrusca, con il progetto Experience Etruria che fu presentato anche ad Expò 2015.

Nel frattempo, infatti, Orvieto si è ulteriormente posizionata su direttrici di livello nazionale, penso ad esempio alla gestione del sistema idrografico del Centro Italia con il bacino fluviale Paglia-Tevere; sono intervenuti ulteriori strumenti di programmazione e sviluppo come l’Area Interna Sud Ovest Orvietano, di cui Orvieto è capofila, e che interessa alcuni territori dell’Alto Lazio, ma anche la questione del riconoscimento del Monte Peglia riserva naturalistica MAB Unesco.

Penso poi alla promozione turistica legata alla filiera agricola ed enogastronomica o al circuito dei beni culturali e degli eventi culturali, che concorrono tutti alla promozione del nostro territorio in Italia, in Europa e nel mondo. Insomma scenari che possono interagire perfettamente in termini di sviluppo reciproco di un’area territoriale interregionale tra Umbria e Lazio che vanta una storia secolare”.

Tra le ulteriori attività previste nell’ambito del Progetto Sviluppo Etruria-Tuscia – si legge nell’accordo – a seguito dell’ottenimento di finanziamenti regionali, ministeriali, europei, rientrano pacchetti e workshop turistici, enogastronomici, culturali, eventi, manifestazioni enogastronomiche, convegni e focus tematici.