Profughi ucraini, a Terni raccolti 40mila euro | 100 famiglie ternane hanno accolto i profughi - Tuttoggi

Aiuti per i profughi

Presso l’Emporio della Solidarietà di Terni sono state distribuite 670 spese in alimenti a 223 famiglie ucraine. Sono stati distribuiti, tra generi alimentari e di igiene personale e per la casa 26.601 prodotti. Il quotidiano flusso di persone bisognose di tutto ha messo a dura prova il servizio dell’Emporio della Solidarietà, che ha raddoppiato gli sforzi del personale e dei volontari per venire incontro a tante esigenze. A questo si aggiungono le centinaia di contatti telefonici e personali per aiuti di ogni tipo (scuola, documenti, salute) grazie alla collaborazione di parrocchie e volontari, istituzioni, associazioni, comunità ucraina e società civile per rispondere alla tragedia di donne e bambini in fuga dalla guerra.

Circa 100 famiglie ternane hanno accolto i profughi

“I nostri volontari hanno risposto a centinaia di chiamate di aiuto – ricorda padre Stefano Tondelli – cercando sempre di trasmettere un senso di accoglienza e fraternità. In moltissimi casi siamo anche riusciti a dare l’aiuto richiesto. Addirittura alcune chiamate sono arrivate direttamente dall’Ucraina, di mamme che stavano fuggendo coi loro figli e cercavano ospitalità”. La maggior parte degli ucraini hanno trovato un alloggio presso loro amici o famigliari, ma c’è stata anche una grossa parte di persone che non conoscevano nessuno. La Diocesi, tramite la Caritas Diocesana, le parrocchie e le varie associazioni, da subito, si è attivata per trovare un alloggio di emergenza o a lungo termine per le tante famiglie con bambini che fuggivano dalla guerra, appellandosi alla solidarietà delle famiglie ternane. Così per circa un centinaio di persone ucraine si sono aperte le case di tante famiglie accoglienti che si sono messe in gioco in prima persona.

100 profughi accolti dallo Stato

Un altro centinaio di persone sono state accolte nell’ambito dell’accoglienza statale. Grazie all’impegno e alla professionalità dell’associazione San Martino – Impresa Sociale in breve tempo sono stati reperiti e sistemati diversi alloggi dove le famiglie ucraine hanno potuto trovare un appoggio sicuro ed essere seguiti da operatori e mediatori linguistici: un’eccellenza nel nostro territorio per ciò che riguarda l’accoglienza.