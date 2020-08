Prof 'furbetti, a Terni nuovo decreto di esclusione da graduatorie - Tuttoggi

Prof furbetti della graduatorie, nella giornata di ieri l’Ufficio Scolastico Provinciale ha emesso un nuovo decreto di esclusione dalle graduatorie di istituto di un nuovo gruppo di docenti che avevano ‘dichiarato il falso’.

Altro caso

Il provvedimento segue quello che già era stato disposto nei giorni scorsi e il fenomeno sembra essere una caratteristica del ternano, visto che nelle altre realtà umbre sembra non ci siano stati provvedimenti analoghi.

La motivazione

La motivazione, come si legge nel decreto, è “la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dall’idoneo titolo di studio rilevata in fase di attività di valutazione titoli dallo scrivente Ufficio e dalle scuole delegate”.

Il decreto

La disposizione del decreto: “è disposta l’esclusione dei candidati dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ogni candidato, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dall’idoneo titolo di studio per la specifica classe di concorso; art. 2 – è altresì disposta l’esclusione dei candidati dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ogni candidato, i quali hanno richiesto la graduatoria sul cui posto/classe di concorso sono già titolari”.