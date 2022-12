Il prof. Emanuele Ascani nell'Albo d'oro Federazione Cuochi "Da 18 anni insegna l'amore per la cucina" - Tuttoggi

Il professore dell'istituto tifernate è stato insignito del titolo di insegnante tecnico-pratico iscritto all’Albo d’oro della Federazione, il massimo riconoscimento per un docente di enogastronomia

Grande traguardo raggiunto per Emanuele Ascani – professore dell’International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti – insignito del titolo di insegnante tecnico-pratico iscritto all’Albo d’oro dei docenti, riconosciuto dalla Federazione Italiana Cuochi.

“Soddisfazione e orgoglio” sono stati espressi in primis dalla dirigente scolastica Marta Boriosi, durante la cerimonia odierna per festeggiare il riconoscimento nella sala Oro dell’Istituto Cavallotti: “Emanuele è un docente della scuola che ha fatto dell’amore per la cucina e per l’insegnamento un vanto per tutto il mondo scolastico, oltre che per la sua carriera professionale spesa tra i banchi di scuola e con i suoi ragazzi. Il massimo riconoscimento che possa ricevere un docente di enogastronomia, lui l’ha vissuto con grande umiltà, caratteristica che lo contraddistingue da sempre“.