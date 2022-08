ProdoFestival2022, divertimento e approfondimento su grandi tematiche: il programma - Tuttoggi

Dal mercato dei piccoli produttori agricoli al concerto di musica classica

A partire dalle ore 10.00, nella piazza del borgo verrà allestito il mercato dei piccoli produttori agricoli, degli artigiani e delle associazioni del territorio, con numerose attività all’aperto, libri e letture, musica e mostre d’arte. Poi il convegno su: “Pesticidi, impatti sulla biodiversità: il mondo degli impollinatori. Verso una soluzione”.

Alle 12.15, invece, il concerto di musica classica nel cortile, con Randi Redtroen e Leonardo Gialletti. A seguire pranzo in piazza presso i piccoli produttori.

Nel pomeriggio

Nel pomeriggio, ancora, dalle ore 15.00, si alterneranno seminari e laboratori di ceramiche, cesteria, carta artigianale e piccola stamperia. Alle 16.00 appuntamento con “Filiera della lana e Telaio collettivo”, insieme con Randi Redtroen e Claudia Fierro.

Alle 17.00, inoltre, arriverà il Bibliobus, con letture e giochi per i più piccoli, seguito, fino alle 20.00, dallo spazio con giochi da tavolo, in collaborazione con la Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi” di Orvieto.

A cena pizza cotta nel Forno Comunale

In serata, infine, dalle 18.00 alle 21.30, pizza cotta del Forno Comunale, con musica in piazza e nei vicoli. Alle 21.00 sarà proiettato il documentario “Monte Peglia e l’amore per la terra”. Alle 23.00 la giornata si concluderà con l’osservazione delle stelle al telescopio, accompagnata da letture ad alta voce a cura dell’associazione “Lettori portatili”.

Divieto di sosta nella Piazza di Prodo

Al fine di consentire l’ordinato svolgimento del Festival, dalle ore 09.00 alle ore 24.00 di sabato 6 agosto, la Polizia Locale ha disposto, con apposita ordinanza, il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli nella Piazza di Prodo.