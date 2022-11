Processo per calunnia dopo querela temeraria, cambia giudice: rinvio a dicembre - Tuttoggi

“Con la fissazione della nuova udienza – dicono Sindacato e Ordine – potremo verificare se il protocollo di gestione delle udienze stesse sarà ritenuto ancora in vigore oppure no, come noi auspichiamo, avendo nel frattempo registrato l’intervento.pubblico della Procura della Repubblica di Spoleto sulla validità attuale del protocollo. Non resta quindi che attendere le prossime udienze alle quali non faremo mancare la nostra presenza per quello che riteniamo essere, come in effetti oggettivamente è, un caso unico in Italia”.

“Quello in corso a Spoleto è il processo di tutti i giornalisti italiani” commenta il Presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti. “l’Italia, già finita al 58esimo posto nella classifica mondiale per libertà di stampa secondo il World Press Freedom Index superata anche da Gambia e Suriname – aggiunge Giulietti -, è il Paese anche con il più alto numero di querele bavaglio presentate al solo scopo di bloccare le inchieste giornalistiche e di intimidire i giornalisti.

Una situazione talmente grave, e già rappresentata al Parlamento, che porta a volte i giornalisti ad autocensurarsi. In questa vicenda invece – osserva il Presidente Fnsi – ha vinto il giornalismo, grazie anche ad una puntuale inchiesta del PM che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del querelante, ed è per questo che non possiamo accettare di vedere tale processo finire nel cestino: potrebbe significare che il querelante ed eventualmente l’imbavagliatore la farebbero sempre franca. Non è un problema dei giornalisti ma di tutti i cittadini che hanno il diritto ad essere informati, come dice anche la nostra Costituzione all’articolo 21”.