Primo trofeo Kart a Trevi, Campi (Aci): “Un grande risultato il ritorno del kart"

Il presidente di Aci Perugia esprime soddisfazione per il ritorno in Umbria di una gara kart, momento di avvicinamento al motorsport per i giovnani.

Grande successo alla pista kart di Trevi ‘Arcobaleno’ per il ritorno in Umbria di una competizione del genere. Il risultato è stato possibile grazie ad Aci Perugia che, insieme ad Acisport, sono riusciti a riportare in Umbria una competizione che mancava da 20 anni. Il tutto rientra nel lavoro che sta portando avanti il presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi, orientato in particolare modo verso i giovanissimi. «Il kart in Umbria, disciplina con una lunga tradizione, può ritornare protagonista unendosi in sinergia con l’Autodromo di Magione. La prossima gara kart sarò a giugno nel circuito cittadino di San Giustino, la Montecarlo del nostro territorio. Le gare kart sono fondamentali in quanto primo avvicinamento dei più giovani al motorsport e quindi importante approccio per dare un futuro ad una disciplina che tanto ci appassiona”.