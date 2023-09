Primi d’Italia, gara tra commercianti per “La vetrina dei Primi”

Appuntamento per la premiazione domenica 1 ottobre alle ore 19.00 sul palco del Festival in Largo Carducci

Sarà una gara di creatività fra i commercianti della città di Foligno per esaltare nelle proprie vetrine il festival nazionale dei primi piatti: si chiama ‘La vetrina dei Primi’ il contest organizzato da Confcommercio Umbria Mandamento di Foligno insieme all’associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e Epta srl.

Concorso a formazione gratuita

Spaghetti, penne, riso, gnocchi e tagliatelle: in occasione della XXIV edizione del Festival I Primi d’Italia negozi, bar ed attività commerciali all’interno del Centro storico della città di Foligno si coloreranno per il concorso a partecipazione gratuita che scatenerà la fantasia dei proprietari con allestimenti a tema ‘I Primi d’Italia’ e primi piatti.

Il regolamento ufficiale

Come da regolamento ufficiale le vetrine dovranno essere allestite entro le ore 10.00 del 28 settembre e saranno giudicate da un’apposita giuria composta di tre membri, i cui nomi verranno resi noti al momento della premiazione. Per la valutazione si terrà contro di attinenza al tema e creatività delle proposte.

I sopralluoghi

I sopralluoghi alle vetrine verranno effettuati esclusivamente dall’esterno, senza alcun preavviso, tra il 28 settembre alle ore 10.00 e il 1 ottobre alle ore 15.00. E per i più bravi tre i premi assegnati: al primo classificato un week end alla Reggia di Caserta; per il secondo classificato un week end in Toscana mentre per il terzo posto in dono una bicicletta da donna.

La premiazione

Appuntamento per la premiazione domenica 1 ottobre alle ore 19.00 sul palco del Festival in Largo Carducci. Info su orari e programmi de ‘I Primi d’Italia’ sul sito ufficiale www.iprimiditalia.it