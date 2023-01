Prima riunione a Todi della Commissione Architettonica e del Paesaggio - Tuttoggi

Soddisfatto l'assessore Primieri: "il Settore risponde con prontezza alla ripresa". Tracciato il bilancio delle attività 2022

Prima riunione del nuovo anno, martedì 17 gennaio, per la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Todi, occasione anche per tracciare un bilancio dell’attività 2022 dell’assessorato all’urbanistica ed edilizia, dai cui uffici emerge soddisfazione per le politiche di semplificazione messe in atto e per la collaborazione con i professionisti del settore che hanno permesso di abbattere notevolmente i tempi degli interventi da parte dei committenti di interventi edilizi.

“La parola d’ordine – sottolinea l’assessore comunale Moreno Primieri – è stata ‘rapidità’ nel rilascio dei permessi, nei pareri e nelle risposte in merito a nuove costruzioni e cantieri per il recupero dell’esistente, con il personale tecnico e amministrativo del Servizio che ha reagito con prontezza nella gestione del Superbonus, senza far mai registrare ritardi nella fase istruttoria, di controllo e di rilascio”.