"Prima camminata per le demenze", iniziativa promossa da AGLAIA - Tuttoggi

Prosegue l’impegno dell’associazione Aglaia per favorire la cultura della cura delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.

Prosegue l’impegno dell’associazione Aglaia per favorire la cultura della cura delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.

É fondamentale il riconoscimento precoce dei bisogni complessi, per offrire la possibilità di migliorare la qualità delle cure e favorirne la pianificazione per tutta la durata della malattia.

Aglaia è al servizio di tutte le famiglie e degli operatori coinvolti nel campo, offrendo una formazione specifica, competenza, professionalità e garantendo un sostegno nel prediligere la casa come luogo di cura.

In tutto il mondo il 21 settembre si celebra la giornata mondiale dell’Alzheimer. Per l’occasione Aglaia ha organizzato una camminata solidale per Spoleto. Lo scopo dell’evento è testimoniare che stili di vita salutari e percorsi di cura condivisi e integrati possono davvero migliorare la qualità di vita delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre alle ore 9.30. Il punto di ritrovo è presso la Casina dell’Ippocastano, dove saranno allestiti vari punti di iscrizione e saranno consegnati i kit della camminata (zaino, maglietta, acqua).

Sarà una passeggiata dolce per le vie del centro storico, adatta a persone di tutte le età. Lungo il percorso sono previsti dei momenti educativi, pertanto è necessario portare con sé una mascherina.

A conclusione della passeggiata, presso la Casina dell’Ippocastano, verrà offerto un goloso assaggio.