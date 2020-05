Previsioni weekend, sabato con il sole e domenica piovosa - Tuttoggi

Umbria

Sabato sarà una giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube sparsa, sereno o poco nuvoloso nelle ore serali. Domenica mattina si attendono piogge sull’intera regione; fenomeni in generale esaurimento già nel pomeriggio.

Italia

AL NORD

Nubi in aumento a partire dalle regioni occidentali con deboli piogge in serata su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata ma con incremento della nuvolosità a partire dalle ore serali e notturne,possibilità di precipitazioni sparse lungo le coste tirreniche nelle ore serali e notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sulle zone peninsulari, nubi in aumento su Sicilia e Sardegna con deboli fenomeni sul cagliaritano al pomeriggio e in serata.

Temperature stazionarie o in leggero aumento

