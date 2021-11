Previsioni weekend, piogge locali e nubi in transito - Tuttoggi

Tempo asciutto in mattinata con nubi anche molto compatte; al pomeriggio si attendono piogge diffuse in esaurimento in serata

Umbria

Sabato. Locali piogge al mattino sui settori meridionali della regione, asciutto altrove con molte nubi in transito; nelle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno su tutti i settori e proseguiranno anche nelle ore serali.

Domenica. Tempo asciutto in mattinata con nubi anche molto compatte; al pomeriggio si attendono piogge diffuse che tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali.

Previsioni per il 6 novembre Italia

AL NORD

Stabile al mattino con nuvolosità irregolare e qualche pioggia sulla Liguria, maggiori aperture sull’arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora precipitazioni sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche pioggia tra Liguria e Triveneto.

AL CENTRO

Cieli molti nuvolosi con piogge sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio ancora cieli coperti sulle regioni centrali, con piogge insistenti sulle medesime zone. In serata sono attese isolate piogge sulle coste della Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Sardegna e coste della Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Calabria e Sicilia, altrove non sono previste particolari variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con qualche pioggia tra Isole Maggiori e coste Campane.



Temperature minime stazionarie e massime in generale aumento da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it