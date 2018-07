Previsioni weekend, generale stabilità sabato con ampi spazi di sereno

Umbria

Giornata all’insegna della generale stabilità sabato con ampi spazi di sereno specie al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio. Domenica maggiore instabilità, con possibili acquazzoni pomeridiani e poi piogge nuovamente nelle ore notturne.

Nazionale

Maltempo sulle regioni settentrionali fin dal mattino, con acquazzoni e temporali localmente intensi attesi sia sulle coste che sulle zone interne. Tempo in miglioramento solo dalla nottata ma con fenomeni ancora tra Liguria ed Emilia Romagna.

Tempo stabile e soleggiato al mattino al Centro prima di un progressivo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle ore pomeridiane. Addensamenti a tratti anche compatti in serata con possibili temporali nella notte specie sull’alta Toscana.

Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile al Sud Italia, con sole prevalente al mattino e qualche nube in più al pomeriggio specie su Sardegna, Campania e Basilicata. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata.

Temperature stazionarie nei valori minimi, massime in aumento specie al Sud Italia.

