Previsioni per l’8 novembre, instabilità diffusa con piogge e temporali | Prima neve sopra i 1400 metri

share

Umbria

Instabilità diffusa nella giornata con piogge o temporali nella mattinata, precipitazioni intensi nel pomeriggio su tutti i settori; in serata le piogge interesseranno tutta la regione, neve in calo fino a 1400-1600 metri tra la sera e la notte.

Nazionale

Giornata di forte maltempo sulle regioni settentrionali specialmente su quelle orientali con piogge, temporali e neve in montagna. Tempo in miglioramento tra il tardo pomeriggio e la serata sul Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri, in Appennino oltre i 1400 metri.

Maltempo in arrivo anche la centro Italia. Piogge e temporali fin dal mattino su Toscana e Lazio, fenomeni in estensione al pomeriggio anche su Umbria e Marche, più asciutto solo sulle coste abruzzesi. Neve in Appennino oltre i 1500 metri di quota.

Giornata prevalentemente stabile al Sud Italia eccetto in Sardegna e in Campania dove si prevedono piogge e temporali fin dal mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le altre regioni meridionali.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

Www.centrometeoitaliano.it

share

Stampa