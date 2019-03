Previsioni per l’8 marzo, generalmente instabile con deboli piogge sparse nel corso della giornata

Umbria

Tempo generalmente instabile con deboli piogge sparse nel corso della giornata; locali precipitazioni nelle ore serali sui settori appenninici e sulle aree meridionali.

Nazionale

Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni settentrionali ma con tempo in prevalenza stabile eccetto sul Friuli con possibili piogge al mattino e durante il pomeriggio anche sul Veneto e Trentino Alto Adige. Neve sulle Alpi a quote medio-alte.

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi al centro Italia con possibili deboli piogge o pioviggini in Toscana al mattino e durante il pomeriggio anche sulle restanti regioni. Nuvoloso ma stabile in serata e nottata.

Nubi irregolari in transito anche al sud Italia, specie in Sardegna dove non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini. Tempo asciutto invece sulle restanti regioni peninsulari e in Sicilia.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.



