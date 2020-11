Previsioni per l'11 novembre, nebbie fitte al mattino - Tuttoggi

nuvolosità irregolare al pomeriggio senza fenomeni di rilievo. In serata le nubi tenderanno ad aumentare fino alle ore notturne in cui si attendono piogge

Umbria

Tempo stabile nella giornata con nebbie fitte al mattino su gran parte della regione; nuvolosità irregolare al pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo. In serata le nubi tenderanno ad aumentare fino alle ore notturne in cui si attendono piogge diffuse su tutto il territorio.

Italia

AL NORD



Al mattino nebbie e nubi basse in pianura Padana con forti riduzioni della visibilità, altrove nuvolosità irregolare con locali schiarite. Al pomeriggio deboli piogge o pioviggini in arrivo sulla Liguria di levante e Appennino, in serata estensione delle precipitazioni all’Emilia Romagna.



AL CENTRO



Giornata per lo più nuvolosa sulle regioni centrali con locali nebbie anche fitte al mattino sull’Umbria. Deboli piogge o pioviggini dal pomeriggio in Toscana, in estensione in nottata a Lazio e Umbria. Asciutto sulle altre regioni centrali.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata perturbata sulla Sardegna con nubi irregolari e piogge sparse, cieli generalmente sereni o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni meridionali con precipitazioni assenti.

