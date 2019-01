Previsioni per il weekend, tempo stabile e sole per tutta la giornata di sabato

Umbria

Week end all’insegna del tempo stabile con sole prevalente per l’intera giornata di sabato, mentre domenica si attendono addensamenti anche compatti per il corso della giornata, ma senza fenomeni di rilievo.

Nazionale

Tempo prevalentemente stabile al Nord con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e in nottata ma con nuvolosità in aumento, locali piogge solo sulla Liguria.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali, con ampi spazi di sereno specie nelle ore diurne. Qualche nube in più attesa a partire dalla serata sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico ma senza fenomeni.

Residue piogge al Sud Italia ed in particolare sulla Sicilia, le quali si andranno ad esaurire a partire dal pomeriggio. Cieli irregolarmente nuvolosi altrove ma con addensamenti che andranno a diradarsi nel corso della giornata.

Temperature minime in diminuzione, mentre le massime sono attese in aumento specie al Centro Nord.

Www.centrometeoitaliano.it

