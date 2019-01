Previsioni per il weekend, stabile e soleggiato per tutta la giornata di sabato

Umbria

Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata di sabato su tutto il territorio; deboli piogge nella mattinata di domenica sui settori meridionali e nel pomeriggio sono attesi fenomeni sulle aree centrali, neve sui settori di confine con il Lazio oltre i 1400 metri. Fenomeni intensi in serata estesi su tutti i settori, quota neve oltre 1300 metri.

Nazione

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali la mattino, prima di un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata e in nottata con solo possibili pioviggini in Liguria.

Giornata all’insegna del tempo asciutto al Centro Italia, sia sul Tirreno che sull’Adriatico, con sole prevalente nelle ore diurne. Qualche addensamento in più invece a partire dalla sera ma comunque senza fenomeni di rilievo.

Precipitazioni sparse al Sud nelle prime ore del giorno, specie sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, con neve fino a 400-500 metri. Fenomeni in esaurimento a partire dal pomeriggio con poi cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni dalla serata.

Temperature in calo nei valori minimi, massime invece stazionarie o in aumento.

