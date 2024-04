Previsioni per il 9 aprile, asciutto con nuvolosità medio-alta - Tuttoggi.info

In serata e nottata addensamenti sempre più compatti con deboli piogge in arrivo sui settori occidentali della regione.

Umbria

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione ma con nuvolosità medio-alta in transito alternata a spazi di sereno. In serata e nottata addensamenti sempre più compatti con deboli piogge in arrivo sui settori occidentali della regione.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio fenomeni in estensione su Lombardia ed Emilia Romagna, con neve sulle Alpi occidentali. In serata precipitazioni estese a tutti i settori. Neve sui rilievi dai 1400 metri di quota.

AL CENTRO

Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata peggiora a partire dalla Toscana con qualche pioggia in arrivo, coperto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli soleggiati sulle regioni peninsulari sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento sulle Isole Maggiori, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con velature in transito ovunque.

Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in calo, specie al centro-nord.

Www.centrometeoitaliano.it