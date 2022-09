Previsioni per il 7 settembre, stabile e poco nuvoloso - Tuttoggi

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi al settentrione, con piogge sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso la Pianura Padana. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni, più asciutto in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio isolate piogge nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto, piogge in arrivo sulla Toscana nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino innocui addensamenti tra Campania, Basilicata e Calabria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, maggiore nuvolosità in Sardegna e isolate piogge nelle zone interne della Sicilia. Stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge in arrivo nella notte sulle coste campane.

Temperature minime in aumento sulle regioni peninsulari e stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori; massime in lieve aumento al Sud, stabili o in calo sul resto d’Italia.

