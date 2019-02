Previsioni per il 7 febbraio, stabile con sole prevalente nel corso della mattinata su tutti i settori;

Umbria

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente nel corso della mattinata su tutti i settori; poco nuvoloso nel pomeriggio sulle aree settentrionali, ampi spazi di sereno altrove. Nubi sparse anche in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

Molte nuvole al Nord Italia con addensamenti anche compatti alternati a qualche schiarita sia nelle ore diurne che in quelle serali ma senza fenomeni di rilievo. Possibili foschie al mattino sul delta del Po ma in rapido diradamento.

Sole prevalente al Centro al mattino e anche al pomeriggio, salvo qualche innocua nube specie sulla Toscana. Anche in serata e in nottata il tempo rimarrà asciutto ma con nuvolosità in progressivo aumento sia sul Tirreno che sull’Adriatico.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento localmente anche compatto. Possibili acquazzoni solo al pomeriggio e in serata tra Calabria e Sicilia.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

