Previsioni per il 7 aprile, nuvolosità in transito ma stabile - Tuttoggi

Umbria

Tempo stabile nella giornata con locale nuvolosità in transito sui settori settentrionali e orientali della regione, maggiori spazi di sereno altrove; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili su tutto il territorio con cieli prevalentemente sereni.

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attesa instabilità sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino, con neve oltre i 2000 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito. Residue precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Isolate piogge solo sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su tutti i settori, salvo locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Cilento, Basilicata, Puglia e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge solo sui settori Tirrenici meridionali; sereno altrove.

Temperature minime in generale rialzo; massime in lieve calo al sud e sulla Sicilia, in aumento al centro-nord e sulla Sardegna.



