Previsioni per il 5 luglio, stabile poco nuvoloso - Tuttoggi

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento in sviluppo al pomeriggio su Alpi e Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. Ampie schiarite anche in serata e nottata.

AL CENTRO

Sulle regioni del Centro giornata all’insegna del tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo sull’Appennino centrale con isolati fenomeni pomeridiani non esclusi tra Lazio e Abruzzo. Sereno ovunque in serata.

AL SUD

Nubi sparse al mattino al Sud con locali piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi specie su Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia. Fenomeni in graduale esaurimento ovunque tra la sera e la notte.Temperature minime in calo, massime in aumento al Centro-Nord e in calo al Sud.