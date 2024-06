Previsioni per il 4 giugno, cieli sereni o poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Fenomeni di instabilità al pomeriggio sui rilievi con isolate piogge o acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove.

Umbria

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Un po’ di instabilità al pomeriggio sui rilievi con isolate piogge o acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove. Migliora ovunque dalla serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati piovaschi tra Piemonte e Veneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. In serata e in nottata residue precipitazioni sui settori alpini e prealpini, poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio locali precipitazioni sui settori Appenninici, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari, poco nuvoloso sulle Isole. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, ancora sereno sulla Puglia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo e massime in generale rialzo.

