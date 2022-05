Previsioni per il 3 maggio, sole al mattino su tutto il territorio - Tuttoggi

Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sull’arco Alpino, Piemonte e Liguria; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio attese piogge e temporali in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Umbria e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino su Campania, Calabria e Isole Maggiori, sereno altrove. Al pomeriggio tempo instabile sulle aree Appenniniche e sui settori interni della Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto con residue piogge solo sul Molise.

Temperature minime in aumento su Isole Maggiori e sulle regioni del nord-ovest, stazionarie o in calo altrove; massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it