Previsioni per il 28 giugno, al mattino stabile e poco nuvoloso - Tuttoggi.info

Umbria

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori appenninici, variabilità asciutto sui restanti settori. In serata piogge da isolate a sparse in arrivo su gran parte della regione, migliora nella notte con ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti tra Piemonte ed Emilia Romagna con delle piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata attesi fenomeni al Nord-Ovest, poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento sul versante adriatico con acquazzoni e temporali soprattutto in Appennino. In serata residue piogge in Abruzzo e locali fenomeni in arrivo anche tra Umbria e Toscana. Migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sul Molise, ancora soleggiato sulle altre regioni. In serata residui fenomeni tra Molise e Puglia settentrionale, tempo stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e Sicilia; massime in diminuzione al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

