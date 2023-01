Previsioni per il 27 gennaio, nuvolosità irregolare e nevicate fino ai 500 metri di altezza - Tuttoggi

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare, ampie schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito, isolati fenomeni in Romagna con neve oltre i 200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e neve oltre i 400-500 metri, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora precipitazioni sul versante adriatico con neve oltre i 400 metri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni nelle zone interne peninsulari con neve oltre i 600 metri e piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 600-1000 metri. In serata residue precipitazioni su Sicilia e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Temperature minime in lieve rialzo sulla Sicilia ed in calo sulle altre regioni, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it