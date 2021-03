Previsioni per il 25 marzo, stabile e sereno - Tuttoggi

Sereno sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con velature

Umbria

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con velature in transito.

Italia

AL NORD

Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali con prevalenza di cieli sereni. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con possibili nevicate a quote elevate sulle Alpi occidentali. In serata non sono previste grosse variazioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Possibili foschie su Toscana e Umbria al mattino, mentre altrove i cieli splenderanno anche nel corso delle ore pomeridiane. In serata qualche velatura su Toscana, Umbria e Marche, ma in un contesto generalmente stabile.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna della stabilità al mattino, con possibili addensamenti sulla Calabria che al pomeriggio potranno dare adito a isolate precipitazioni specie sulle zone meridionali. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale aumento.

