Previsioni per il 24 giugno, cieli sereni e poco nuvolosi - Tuttoggi

Umbria

Giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per innocue nubi in transito sui settori interni. Precipitazioni assenti.

Nazionale

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi possibili soltanto sulle Alpi e in nottata sulle alte pianure orientali con piogge o temporali.

Bel tempo anche al centro Italia con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali con locali nubi sui settori interni.

La giornata inizierà con il bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, instabilità al pomeriggio sui rilievi interni di Calabria e Sicilia con locali temporali.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

