Previsioni per il 24 gennaio, stabile con cieli poco nuvolosi al mattino

Umbria

Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e addensamenti a tratti più compatti al pomeriggio. Schiarite man mano sempre più ampie in serata su tutti i settori. Possibili fiocchi al confine con le Marche fino a 400-500 metri.

Nazionale

Neve fino in pianura al mattino al Nord, ancora una volta sull’Emilia Romagna, mentre altrove il tempo rimarrà più asciutto nonostante le nuvole. Schiarite man mano sempre più ampie a partire dal pomeriggio con cieli sereni poi in nottata.

Tempo instabile al Centro Italia con acquazzoni anche intensi soprattutto sul versante Adriatico. Locali precipitazioni anche sul basso Lazio ma in rapido esaurimento, più asciutto altrove. Neve sugli Appennini e a quote basse, in calo fino a 200-400 metri.

Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni meridionali, con fenomeni localmente intensi e nevicate anche abbondanti sulle zone interne sia dei settori Peninsulari che Insulari fino a 500-900 metri. Migliora dalla nottata solo sulla Sardegna.

