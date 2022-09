Previsioni per il 22 settembre, stabile e poco nuvoloso - Tuttoggi

Al mattino prevalenza di cieli sereni, poco nuvoloso solo sul Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino qualche addensamento sulle coste del Lazio e dell’Abruzzo, soleggiato altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito tra Abruzzo e basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle isole maggiori con isolate piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in estensione sui settori centrali della Sicilia, nessuna variazione sulle altre regioni. In serata insiste il maltempo tra Sardegna e Sicilia; cieli per lo più sereni sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in generale calo, massime in aumento al nord ed in diminuzione sul resto della penisola.

Www.centrometeoitaliano.it