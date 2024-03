Previsioni per il 22 marzo, nuvolosità in transito alternata a schiarite - Tuttoggi.info

Stabile nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto

Umbria

Nuvolosità in transito alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi in Pianura Padana. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su zone interne e versante adriatico con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1700-1800, sereno o poco nuvoloso sui settori tirrenici. Al pomeriggio residui fenomeni sulle zone interne tra Lazio e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, asciutto sulla Sardegna con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni tra Calabria e Sicilia orientale.

Temperature minime in generale aumento e massime in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Nord.

