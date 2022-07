Previsioni per il 21 luglio, sole prevalente - Tuttoggi

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni su Alpi orientali ed Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli per lo più sereni.

AL CENTRO

Giornata all’insegna della stabilità con prevalenza di cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio atteso qualche innocuo addensamento sulla Sardegna, nessuna variazione sugli altri settori. In serata ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Www.centrometeoitaliano.it