Previsioni per il 21 giugno, stabile e sereno - Tuttoggi

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nelle ore pomeridiane sui settori Alpini, con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. In serata ancora precipitazioni, in sconfinamento sulle zone di pianura; asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste del Veneto.

AL CENTRO

Cieli del tutto sereni al mattino, qualche addensamento sulle coste della Toscana. Al pomeriggio insiste la nuvolosità sui medesimi settori, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con velature in transito su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampi spazi di sereni al mattino, eccetto nuvolosità irregolare attesa sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo del tutto asciutto. Stabilità diffusa in serata, con nuvolosità assente su tutto il meridione.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

