Previsioni per il 2 agosto, asciutto al mattino e cieli sereni - Tuttoggi

Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio quando non si escludono brevi acquazzoni o temporali. In serata tempo asciutto

Umbria

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio quando non si escludono brevi acquazzoni o temporali. In serata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite, possibili piogge nella notte.

Nazionale

AL NORD