Previsioni per il 19 giugno, stabile e spazi di sereno - Tuttoggi

Umbria

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori; al pomeriggio locali piogge interesseranno gran parte della regione ad esclusione dei settori meridionali che si manterranno più asciutti. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

Italia

AL NORD



Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi sul Friuli. Anche al pomeriggio sole prevalente eccetto in Piemonte, Appennino e sul Triveneto con possibili temporali. Stabile in serata su tutte le regioni salvo residue piogge sulle Alpi.



AL CENTRO



Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sul versante tirrenico sereno su quello adriatico. Da segnalare soltanto delle locali piogge al pomeriggio in Umbria.



AL SUD E SULLE ISOLE



Ennesima giornata all’insegna del bel tempo sia sulle regioni insulari che su quelle peninsulari con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulla Sicilia e sulla Sardegna,su quest’ultima non si escludono locali piogge.



Temperature in aumento nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/watch?v=zIM-4hRw6Z4