Previsioni per il 19 gennaio, stabile soleggiato - Tuttoggi

Prevista qualche nube in più nel pomeriggio; in serata la nuvolosità aumenterà dando luogo a deboli piogge intermittenti specie sui settori occidentali.

Umbria

Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso delle ore mattutine, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata la nuvolosità aumenterà dando luogo a deboli piogge intermittenti specie sui settori occidentali.

Italia

AL NORD



Al mattino nuvolosità irregolare sui settori Alpini, più compatta sulle pianure con pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo generalmente asciutto, con piogge insistenti sui medesimi settori.



AL CENTRO



Sulle regioni centrali, cieli in prevalenza sereni nel corso delle ore diurne, con nuvolosità in aumento al pomeriggio sulla Toscana. In serata piogge sparse ma di debole intensità sui settori Tirrenici, altrove variabilità asciutta.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata all’insegna della stabilità al meridione, con ampi spazi di sereno al mattino; al pomeriggio locali addensamenti sulla Campania, altrove ancora soleggiato. In serata non sono previsti cambiamenti, con qualche pioggia possibile nella notte sulla Campania.



Temperature minime in lieve calo su tutto lo stivale, ad eccezione dei settori Tirrenici centro-settentrionali dove sono previste in aumento; massime in generale incremento.

