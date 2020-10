Previsioni per il 16 ottobre, piogge e acquazzoni su tutto il territorio - Tuttoggi

Instabile su tutto il territorio nelle ore mattutine e serali, locali nevicate in Appennino oltre 1500 metri; migliora tra la sera e la notte.

Umbria

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge o acquazzoni diffusi su tutto il territorio nelle ore mattutine e serali, locali nevicate in Appennino oltre 1500 metri; migliora tra la sera e la notte.

Italia

AL NORD



Altra giornata all’insegna del tempo instabile ma solo sulle regioni orientali con nubi irregolari e precipitazioni sparse, migliora invece ad ovest con variabilità asciutta. Neve sulle Alpi ed in Appennino oltre i 1300-1500 metri di quota.



AL CENTRO



Cieli irregolarmente nuvolosi anche al centro Italia con delle precipitazioni intermittenti associate, specialmente al pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni tra la serata e la nottata su tutte le regioni. Neve in Appennino oltre i 1600 metri di quota.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo più stabile al mattino sulle regioni meridionali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e possibili precipitazioni solo sulla Campania e Sardegna. Maggiore instabilità invece al pomeriggio con piogge e acquazzoni diffusi in esaurimento poi in nottata.



Temperature in calo eccetto al nord Italia con valori in aumento durante le ore centrali della giornata.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos