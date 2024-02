Previsioni per il 13 febbraio, nuvolosità irregolare ma senza fenomeni - Tuttoggi.info

Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno in arrivo su tutti i settori

Umbria

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno in arrivo su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni sulle regioni di nord-ovest, coperto altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiore nuvolosità attesa nella notte.

AL CENTRO

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con nevicate sull’Appennino centrale dai 1400 metri, rovesci possibili in Abruzzo. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento, con ampie schiarite dai settori settentrionali; residui fenomeni ancora in Abruzzo. In serata tempo del tutto asciutto con assenza prevalente di nuvolosità su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse; neve in Molise dai 1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio cieli coperti sulle regioni peninsulari e neve in Appennino dai 1300-1400 metri, poco o irregolarmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. In serata residue precipitazioni tra Calabria e Sicilia con neve dai 1600 metri, migliora nella notte.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in rialzo, specie al nord Italia.

