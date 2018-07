Previsioni per il 12 luglio, tempo stabile su tutta la regione con ampi spazi di sereno

Umbria

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con ampi spazi di sereno al mattino così come in serata, qualche nube sparsa in più al pomeriggio associata a possibili isolati acquazzoni in Appennino.

Nazionale

Tempo instabile sulle regioni settentrionali fin dal mattino, con piogge sparse specie sulla pianura Padana e sulla Liguria. Acquazzoni e temporali al pomeriggio su Alpi e Appennini, con i fenomeni che in serata e in nottata potranno raggiungere ancora una volta le pianure.

Sole prevalente al Centro Italia e tempo stabile sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Qualche nube solo al mattino e poi in serata sulle coste di Lazio e Toscana così come al pomeriggio sugli Appennini ove non si escludono locali piogge.

Condizioni di generale stabilità al Sud sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno sulla Penisola così come sulle Isole. Locali addensamenti potranno coprire i cieli al mattino sulle coste di Campania e Sicilia e poi al pomeriggio sugli Appennini.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Centrometeoitaliano.it

Stampa